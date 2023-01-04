Руйнування все ще на місці. З'явилися свіжі супутникові фото Кримського мосту
В мережі з'явились нові фото Кримського мосту, який було пошкоджено три місяці тому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву OSINT-аналітика Бреді Ефріка в Twitter.
"На Кримському мосту було руйнування майже три місяці тому, проте супутникові знімки показують, що робітники досі усувають пошкодження", - написав Ефрік.
The Crimean bridge was struck almost three months ago and satellite imagery shows that workers are still repairing the damage. pic.twitter.com/ubWurCvVt3— Brady Africk (@bradyafr) January 4, 2023
Нагадаємо, що на 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух і почалася потужна пожежа. Після інциденту повідомлялося про пошкодження автомобільного та залізничного полотна.
Офіційно ніхто не взяв відповідальності за інцидент. Але джерела РБК-Україна повідомляли, що до вибухів могли бути причетні українські спецслужби.
Нагадаємо, в грудні російські ЗМІ повідомляли, що Путін проїхав Кримським мостом за кермом автомобіля і поспілкувався з будівельниками.
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