Разрушение моста в Балтиморе. Байден призвал Конгресс выделить средства на ремонт

Президент США Джо Байден заявил, что нет никаких признаков того, что обрушение моста в Балтиморе было результатом умышленных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В то же время Байден заявил, что говорил с губернатором Мэриленда Уэсом Муром и двумя сенаторами от штата Мэриленд. Он также заявил, что хочет, чтобы ответственность за восстановление моста взяло на себя федеральное правительство.

В частности, речь идет о финансировании со стороны Федерального управления автомобильных дорог, а также финансировании из двухпартийного закона об инфраструктуре, предусматривающем предоставление конкурсных грантов на улучшение мостов страны. Однако для этого может потребоваться дополнительное финансирование Конгресса.

"Я намерен, чтобы федеральное правительство оплатило всю стоимость реконструкции этого моста. Я ожидаю, что Конгресс поддержит мои усилия - это займет некоторое время", - сказал Байден.

Президент США также заявил, что Штаты не ожидают компенсации от компании-владельца контейнеровоза Dali, столкнувшегося с мостом и повлекшего его обвал.

"Я поручил своей команде перевернуть небо и землю, чтобы снова открыть порт и восстановить мост как можно быстрее", - подчеркнул он.

Напомним, в американском порту Балтимор рано утром 26 марта обрушился большой мост после удара контейнеровоза, в результате чего автомобили и около 20 человек упали в реку.

Порт Балтимор

По данным администрации порта Мэриленд, Балтимор является самым загруженным портом США по отправке автомобилей. В 2023 году частные и общественные терминалы порта Балтимора обслужили 847 158 автомобилей и легких грузовиков больше, чем в любом другом порту США. По данным сайта правительства Мэриленда, порт также переваливает сельскохозяйственную и строительную технику, сахар, гипс и уголь.

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