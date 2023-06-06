Разрушения Каховской ГЭС начали показывать на Google-картах

После подрыва российскими кафирами Каховской ГЭС на Google-картах начали отображаться предупреждение о разрушении плотины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google-карты .

Так, на картах появились знаки "Разрушена плотина Каховской ГЭС". При нажатии на них показывается инструкция МВД Украины об эвакуации и данные Херсонской областной государственной администрации об эвакуационных горячих линиях.

Кроме того, там отображены страницы Херсонской ОВА и МВД с новостями об инциденте с подрывом дамбы.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция полностью разрушена, она не подлежит восстановлению.

В Главном управлении разведки заявили, что оккупанты дистанционно взорвали Каховскую ГЭС.

В результате подрыва дамбы до 80 населенных пунктов находятся под угрозой затопления. Тем временем в Днепр попало 150 тонн масла, также есть риск дальнейшей утечки.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что ничто и никто не остановит освобождение Украины, время которого наступило.

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