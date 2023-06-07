RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Разрушение дамбы Каховской ГЭС может вызвать дополнительное наводнение, - британская разведка

Фото: дамба Каховской ГЭС разрушается (скрин видео)
Автор: Александр Белоус

Дамба Каховской ГЭС продолжает разрушаться. Это может вызвать дополнительные наводнения в течение следующих нескольких дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Каховская ГЭС, контролируемая Россией, частично была разрушена коло 3 часов утра 6 июня 2023 года. К 12:00 вся восточная часть дамбы и большая часть гидро- и инженерной инфраструктуры были снесены.

При этом уровень воды в Каховском водохранилище перед обрушением был рекордно высоким, что привело к затоплению территории ниже по течению особенно большим объемом воды.

По данным британской разведки, Запорожская АЭС, расположенная в 120 км от плотины, вряд ли столкнется с немедленными дополнительными проблемами безопасности в результате падения уровня воды в водохранилище.

"Структура плотины, вероятно, еще больше ухудшится в течение следующих нескольких дней, что приведет к новым наводнениям", - отмечают в Минобороны Британии.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня 2023 года около 3 часов. Разрушение вызвало масштабное наводнение. Под угрозой затопления находятся около 80 населенных пунктов, преимущественно на оккупированной территории.

Как сообщало РБК-Украина, научные расчеты показывают, что волна после подрыва россиянами Каховской ГЭС будет сходить в течение двух дней. Максимальная высота подъема воды составит 3 метра.

Максимальный уровень воды будет наблюдаться в течение двух дней в районе Новой Каховки. В Херсоне паводковая волна уже не столь высока - около 1,5-1,7 метра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонКаховская ГЭС