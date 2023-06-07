Разрушение дамбы Каховской ГЭС может вызвать дополнительное наводнение, - британская разведка

Как отмечается в сводке, Каховская ГЭС, контролируемая Россией, частично была разрушена коло 3 часов утра 6 июня 2023 года. К 12:00 вся восточная часть дамбы и большая часть гидро- и инженерной инфраструктуры были снесены.

При этом уровень воды в Каховском водохранилище перед обрушением был рекордно высоким, что привело к затоплению территории ниже по течению особенно большим объемом воды.

По данным британской разведки, Запорожская АЭС, расположенная в 120 км от плотины, вряд ли столкнется с немедленными дополнительными проблемами безопасности в результате падения уровня воды в водохранилище.

"Структура плотины, вероятно, еще больше ухудшится в течение следующих нескольких дней, что приведет к новым наводнениям", - отмечают в Минобороны Британии.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня 2023 года около 3 часов. Разрушение вызвало масштабное наводнение. Под угрозой затопления находятся около 80 населенных пунктов, преимущественно на оккупированной территории.

Как сообщало РБК-Украина, научные расчеты показывают, что волна после подрыва россиянами Каховской ГЭС будет сходить в течение двух дней. Максимальная высота подъема воды составит 3 метра.

Максимальный уровень воды будет наблюдаться в течение двух дней в районе Новой Каховки. В Херсоне паводковая волна уже не столь высока - около 1,5-1,7 метра.