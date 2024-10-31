Разрушительные наводнения в Испании унесли жизни как минимум 95 человек
Внезапные наводнения в Испании превратили улицы деревень в реки, разрушили дома, нарушили транспортную систему и унесли жизни по меньшей мере 95 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Начавшиеся во вторник ливни вызвали наводнения на юге и востоке Испании, на территории от Малаги до Валенсии. Грязевые потоки вперемежку с мусором и предметами домашнего обихода с большой скоростью несли автомобили по улицам. Полиция и спасательные службы использовали вертолеты, чтобы вытаскивать людей из домов, и резиновые лодки, чтобы добираться до водителей, застрявших на крышах автомобилей.
Экстренные службы в восточном регионе Валенсия подтвердили в среду число погибших - 92 человека. Еще два человека погибли в соседнем регионе Кастилия-Ла-Манча, также об одной смерти сообщила южная Андалусия.
Спасатели и более 1100 солдат из испанских подразделений экстренного реагирования были направлены в пострадавшие районы. Центральное правительство Испании создало кризисный комитет для координации спасательных работ.
Национальная метеорологическая служба Испании сообщила, что за восемь часов в Валенсии выпало больше осадков, чем за предыдущие 20 месяцев.
Число погибших, скорее всего, возрастет, поскольку из других регионов пока не поступают сообщения о жертвах, а поисковые работы в труднодоступных местах продолжаются.
Испания все еще восстанавливается после сильной засухи, там регистрируются рекордно высокие температуры. Ученые говорят, что учащение случаев экстремальных погодных явлений, вероятно, связано с изменением климата. Длительная засуха затрудняет поглощение землей больших объемов воды.
Как сообщалось ранее, из-за глобального потепления в Украине фиксируется обмеление рек, аномально теплые зимы и засушливое лето. Ускоряют климатические изменения и выбросы парниковых газов из-за войны РФ против Украины.
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