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Разрушительные наводнения в Испании унесли жизни как минимум 95 человек

Четверг 31 октября 2024 04:17
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Разрушительные наводнения в Испании унесли жизни как минимум 95 человек Фото: наводнение в Валенсии (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Внезапные наводнения в Испании превратили улицы деревень в реки, разрушили дома, нарушили транспортную систему и унесли жизни по меньшей мере 95 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Начавшиеся во вторник ливни вызвали наводнения на юге и востоке Испании, на территории от Малаги до Валенсии. Грязевые потоки вперемежку с мусором и предметами домашнего обихода с большой скоростью несли автомобили по улицам. Полиция и спасательные службы использовали вертолеты, чтобы вытаскивать людей из домов, и резиновые лодки, чтобы добираться до водителей, застрявших на крышах автомобилей.

Экстренные службы в восточном регионе Валенсия подтвердили в среду число погибших - 92 человека. Еще два человека погибли в соседнем регионе Кастилия-Ла-Манча, также об одной смерти сообщила южная Андалусия.

Спасатели и более 1100 солдат из испанских подразделений экстренного реагирования были направлены в пострадавшие районы. Центральное правительство Испании создало кризисный комитет для координации спасательных работ.

Национальная метеорологическая служба Испании сообщила, что за восемь часов в Валенсии выпало больше осадков, чем за предыдущие 20 месяцев.

Число погибших, скорее всего, возрастет, поскольку из других регионов пока не поступают сообщения о жертвах, а поисковые работы в труднодоступных местах продолжаются.

Испания все еще восстанавливается после сильной засухи, там регистрируются рекордно высокие температуры. Ученые говорят, что учащение случаев экстремальных погодных явлений, вероятно, связано с изменением климата. Длительная засуха затрудняет поглощение землей больших объемов воды.

Как сообщалось ранее, из-за глобального потепления в Украине фиксируется обмеление рек, аномально теплые зимы и засушливое лето. Ускоряют климатические изменения и выбросы парниковых газов из-за войны РФ против Украины.

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