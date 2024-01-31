Русификация молодежи и общее информагенство. РФ продолжает поглощать Беларусь, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, на последнем заседании "совета союзного государства", состоявшемся 29 января в Санкт-Петербурге стороны решили создать новый рупор пропаганды - совместное информационное агентство.

Также из важных решений есть договоренность об интеграции ВПК обеих стран, пограничных отрядов и совместном развитии железной дороги.

"По факту речь идет о работе ВПК Беларуси против Украины, поглощении белорусской железной дороги российской РЖД и уничтожении остатков суверенности Беларуси путем ликвидации ее армии", - пояснили в центре.

Также на встрече достигли договоренности о "координации" молодежной политики, то есть дальнейшей русификации белорусской молодежи.

Помощь Беларуси в войне

Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины, в частности, размещает на своей территории российскую технику и войска. Кроме того, по данным ВСУ, россияне сосредоточивают на северной границе с Украиной около 22 тысяч военных.

Также Беларусь организовала так называемые "учения" с Россией, которые продолжаются с 29 апреля 2022 года.

Кроме того, режим белорусского диктатора Александра Лукашенко помогает России депортировать украинских детей. Недавно США ввели санкции против Белоруссии за помощь РФ и депортацию украинских детей.

Ранее мы писали, что Россия вербует белорусскую молодежь в свои военные вузы.

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