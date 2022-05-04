ru ua
Ср, 04 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

До Румунії увійшов батальйон Нацгвардії США і загін F-35

Новость на русском →
Бухарест, Середа 04 травня 2022 12:45
До Румунії увійшов батальйон Нацгвардії США і загін F-35 Фото: президент Румунії Клаус Йоханнис (flickr com eppofficial)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Румунії Клаус Йоханніс повідомив про введення в країну американського батальйону Stryker і загону F-35. Вони будуть виконувати завдання НАТО зі стримування і оборони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stiripesurse.

"Ескалація напруженості і масоване нарощування військової присутності РФ поблизу України і в Чорноморському регіоні негативно позначається на міжнародній безпеці і стабільності, зокрема, на європейській і Чорноморській регіональній безпеці. Ситуація з безпекою в сусідніх з нашою країною державах вимагає вжиття заходів щодо розвитку здатності реагувати на нові виклики середовища безпеки, що дозволить нам зміцнити стійкість Румунії", - заявив президент Румунії.

За його словами, "цей значний внесок є недвозначною демонстрацією солідарності США, як союзника і головного стратегічного партнера Румунії, в контексті зусиль по зміцненню стримування і оборони на східному фланзі НАТО".

Нагадавши, НАТО прийняв рішення наростити присутність військ на Балканах після військового вторгнення РФ в Україну.

Раніше країни-члени НАТО на саміті в Брюсселі вирішили створити чотири Додаткові багатонаціональні бойові групи. Їх розмістять на території Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румунія НАТО Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України
NEWS
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни