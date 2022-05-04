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В Румынию вошел батальон нацгвардии США и отряд F-35

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Бухарест, Среда 04 мая 2022 12:45
В Румынию вошел батальон нацгвардии США и отряд F-35 Фото: президент Румынии Клаус Йоханнис (flickr com eppofficial)
Автор: Валерия Полищук

Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил о вводе в страну американского батальона Stryker и отряда F-35. Они будут выполнять задачи НАТО по сдерживанию и обороне

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stiripesurse.

"Эскалация напряженности и массированное наращивание военного присутствия РФ вблизи Украины и в Черноморском регионе негативно сказывается на международной безопасности и стабильности, в частности, на европейской и черноморской региональной безопасности. Ситуация с безопасностью в соседних с нашей страной государствах требует принятия мер по развитию способности реагировать на новые вызовы среды безопасности, что позволит нам укрепить устойчивость Румынии", - заявил президент Румынии.

По его словам, "этот значительный вклад является недвусмысленной демонстрацией солидарности США, как союзника и главного стратегического партнера Румынии, в контексте усилий по укреплению сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО".

Напомним, НАТО принял решение нарастить присутствие войск на Балканах после военного вторжения РФ в Украину.

Ранее страны-члены НАТО на саммите в Брюсселе решили создать четыре дополнительные многонациональные боевые группы. Их разместят на территории Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии.

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