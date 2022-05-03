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Ще одна бойова група. НАТО нарощує свою присутність у Румунії

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Україна, Вівторок 03 травня 2022 10:23
Ще одна бойова група. НАТО нарощує свою присутність у Румунії Фото: НАТО створює нову бойову групу в Румунії (twitter.com/JFC_Naples)
Автор: Наталія Гурковська

Північноатлантичний альянс вирішив наростити присутність військ на Балканах після воєнного вторгнення РФ до України. НАТО вже утворює бойову групу в Румунії для посилення захисту кордонів альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення NATO JFC Naples у Twitter.

"Активізовано Сили реагування НАТО, і НАТО створило нову бойову групу в Румунії", - йдеться у повідомленні.

У НАТО наголошують, що учасники альянсу постійно проводять навчання, щоб підготуватися до будь-якої загрози для забезпечення безпеки Альянсу.

Зазначимо, за даними Міноборони Румунії, саме зараз - з 2 по 13 травня, на території країни проводяться міжнародні навчання сил спеціального призначення. Навчання Trojan Footprint 22 сплановані та координуються Командуванням спеціальних операцій ЗС США у Європі.

"Навчання ставлять також за мету підвищення рівня взаємодії між структурами, що беруть участь, шляхом спільного планування та виконання специфічних завдань та операцій, координації робочих процедур у міжнародному середовищі з метою підвищення регіональної безпеки, особливо в зоні Чорного моря", - додають у Міноборони Румунії.

Як повідомлялося, раніше країни-члени НАТО на саміті у Брюсселі вирішили створити чотири додаткові багатонаціональні бойові групи. Їх розмістять на території Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини.

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