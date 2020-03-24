Румунія ввела режим тотального карантину через коронавірус

З 25 березня жителі зможуть залишати свій будинок, щоб купити продукти або піти на роботу
"Обмеження наберуть чинності з завтрашнього дня", - заявив Йоханнис.
Зазначимо, на сьогодні в Румунії підтверджено 186 нових випадків захворюваності COVID-19 при загальній чисельності 762, зафіксовано 8 смертей.
Нагадаємо, 22 березня Румунія зареєструвала першу смерть пацієнта, інфікованого коронавірусом.
Крім того, уряд Північної Македонії запровадив комендантську годину, щоб запобігти подальшому розповсюдженню коронавірусу по всій країні.