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Румунія ввела режим тотального карантину через коронавірус

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З 25 березня жителі зможуть залишати свій будинок, щоб купити продукти або піти на роботу

"Обмеження наберуть чинності з завтрашнього дня", - заявив Йоханнис.

Зазначимо, на сьогодні в Румунії підтверджено 186 нових випадків захворюваності COVID-19 при загальній чисельності 762, зафіксовано 8 смертей.

Нагадаємо, 22 березня Румунія зареєструвала першу смерть пацієнта, інфікованого коронавірусом.

Крім того, уряд Північної Македонії запровадив комендантську годину, щоб запобігти подальшому розповсюдженню коронавірусу по всій країні.

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