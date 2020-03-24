Румыния ввела режим тотального карантина из-за коронавируса

"Ограничения вступят в силу с завтрашнего дня", - заявил Йоханнис.

Отметим, на сегодня в Румынии подтверждено 186 новых случаев заболеваемости COVID-19 при общей численности в 762, зафиксировано 8 смертей.

Напомним, 22 марта Румыния зарегистрировала первую смерть пациента, инфицированного коронавирусом.

Кроме того, правительство Северной Македонии ввело комендантский час, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса по всей стране.