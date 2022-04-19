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Румунія планує надати Україні летальну зброю, - Romania Libera

Фото: Румунія планує надати Україні летальну зброю (twitter.com)
Автор: Марія Кучерявець

Румунія має намір передати Україні партію летальної зброї зі своїх резервів Міноборони. Для цього країні довелося внести поправки до законодавства, щоб постачати озброєння не лише країнам НАТО, а й потенційним союзникам Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Romania Libera.

"Це рішення (передати зброю - ред.) стане можливим завдяки внесенню поправок до румунського законодавства. Спеціальний указ розробив Міноборони країни. Нормативний акт внесе зміни до постанови уряду про "накопичення, вивезення та оновлення резервів, призначених для національної оборони", - пише газета.

Як інформує видання, в тексті документа вказано, що причиною такого рішення стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Після прийняття цієї поправки Румунія зможе постачати озброєння не лише країнам-партнерам по НАТО, а й потенційним союзникам Альянсу. Як відомо, Україна є не союзником, а партнером НАТО", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про готовність надати Україні додаткове озброєння. Йдеться про важку зброю, в тому числі і бронетехніку.

Додамо, у Великій Британії планують найближчим часом передати Україні броньовані ракетні установки Stormer для запуску ракет Starstreak.

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