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Румунія готова прийняти понад 500 тисяч біженців з України у разі вторгнення РФ

Автор: Сергей Новиков

Міністр оборони Румунії Василе Динку заявив, що його країна готова прийняти понад 500 тисяч біженців з України у разі вторгнення Російської Федерації. У той же час Бухарест не чекає великого напливу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на agerpres.ro.

"Є кілька оцінок, тим не менш, ми могли б прийняти понад 500 тисяч біженців, це цифра, яку ми підготували разом з МВС та іншими органами, що координують це питання... Є план, який готують у всіх великих містах, в прикордонній зоні є відведені ділянки", - зазначив Динку.

Він також зазначив, що Румунія при цьому не очікує великого потоку біженців, оскільки в 2014 році, наприклад, більша частина виїхала до Польщі.

"Ми не очікуємо великих потоків у нас, але хто знає", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща очікує до мільйона біженців з України у разі масштабного вторгнення Росії.

А Угорщина у разі потреби готова прийняти десятки тисяч українців.

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РумуніяВторгнення Росії до України