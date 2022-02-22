Румунія готова прийняти понад 500 тисяч біженців з України у разі вторгнення РФ

"Є кілька оцінок, тим не менш, ми могли б прийняти понад 500 тисяч біженців, це цифра, яку ми підготували разом з МВС та іншими органами, що координують це питання... Є план, який готують у всіх великих містах, в прикордонній зоні є відведені ділянки", - зазначив Динку.

Він також зазначив, що Румунія при цьому не очікує великого потоку біженців, оскільки в 2014 році, наприклад, більша частина виїхала до Польщі.

"Ми не очікуємо великих потоків у нас, але хто знає", - додав міністр.