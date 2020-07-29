У Румунії ввели масковий режим у громадських місцях

Також заборонили роботу ресторанів і игоровых залів вночі
Уряд Румунії прийняв рішення посилити карантин в країні. Комітет з надзвичайних ситуацій на чолі з прем'єр-міністром Людовіком Орбаном виклали новий звід заходів.
Про це повідомляє Romania Insider.
Так, носіння масок стає обов'язковою в переповнених громадських місцях і в певний час, які будуть стверджувати окружні комітети з надзвичайних ситуацій.
При цьому наголошується, що масковий режим не є обов'язковим для людей, які виконують важкі фізичні навантаження і при високих температурах. Також дітям молодше п'яти років не потрібно носити маску.
Крім того, заборонена робота ресторанів, ігрових залів з 23:00 до 06:00.
Нагадаємо, Латвія зобов'язує трудових мігрантів здавати тест на COVID-19.
Крім того, у Греції ввели масковий режим у громадських місцях.