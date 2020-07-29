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У Румунії ввели масковий режим у громадських місцях

Середа 29 липня 2020 16:12
У Румунії ввели масковий режим у громадських місцях
Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Також заборонили роботу ресторанів і игоровых залів вночі

Уряд Румунії прийняв рішення посилити карантин в країні. Комітет з надзвичайних ситуацій на чолі з прем'єр-міністром Людовіком Орбаном виклали новий звід заходів.

Про це повідомляє Romania Insider.

Так, носіння масок стає обов'язковою в переповнених громадських місцях і в певний час, які будуть стверджувати окружні комітети з надзвичайних ситуацій.

При цьому наголошується, що масковий режим не є обов'язковим для людей, які виконують важкі фізичні навантаження і при високих температурах. Також дітям молодше п'яти років не потрібно носити маску.

Крім того, заборонена робота ресторанів, ігрових залів з 23:00 до 06:00.

Нагадаємо, Латвія зобов'язує трудових мігрантів здавати тест на COVID-19.

Крім того, у Греції ввели масковий режим у громадських місцях.

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