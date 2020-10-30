У Румунії сталася серія землетрусів, один з них відчули мешканці Чернівців

Цієї ночі в Румунії сталася серія землетрусів. Мешканці Чернівців відчули поштовхи одного з них.

Про це повідомляє місцеве видання "АСС".

Чернівецький сейсмолог Андрій Ніколаєв заявив, що поштовхи сталися у зоні плато Бирлад.

"Епіцентр знаходився між містами Ясси і Бакеу, це фактично на кордоні з Молдовою. Вогнище знаходилося на глибині 8 км, тобто в межах земної кори", - сказав науковець.

Вказано, що останній з серії землетрусів був найсильнішим, тож саме його відчули люди.

"Магнітуда найсильнішого поштовху - 4,4. Перед ним були ще два магнітудою 2,1 та 2,9. Досить серйозний поштовх у межах 3 балів відчули в Румунії", - зазначив сейсмолог.

Зазначається, що мешканці Чернівців у різних районах міста могли відчути землетрус о 00:40. Він був силою від 2 до 3 балів за 12-бальною шкалою. Містянам це не завдало жодної шкоди.

Нагадаємо, в результаті землетрусу в Ізмірі (Туреччина) загинули не менше чотирьох осіб. Також відомо про близько 120 постраждалих.

Як писало РБК-Україна, цього літа на заході України сталося кілька землетрусів. Вони були слабкими і не призвели до руйнувань. У ряді випадків інтенсивність коливань була нижче порога чутливості людей.