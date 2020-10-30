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Через землетрус в Ізмірі загинули 4 особи, більше сотні постраждалих

Ізмір, П'ятниця 30 жовтня 2020 16:18
Через землетрус в Ізмірі загинули 4 особи, більше сотні постраждалих
Фото: землетрус в Ізмірі (twitter.com/Ali__Chaudhary)
Автор: РБК-Україна

В результаті землетрусу в Ізмірі (Туреччина) загинули не менше чотирьох осіб. Також відомо про близько 120 постраждалих.

Про це у Twitter повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреддин Коджа.

За його словами, на місці руйнувань в Ізмірі знаходяться бригади швидкої допомоги і медичні вертольоти.

Також повідомляється, що місцеве Агентство з надзвичайних ситуацій (AFAD) виступило із зверненням до громадян і закликало їх:

  • не входити до пошкоджених будівель;
  • звільнити дороги для машин екстрених служб;
  • перекрити газо- і водопостачання.

Крім того, за словами мера Ізміра Тунча Соєра, у місті пошкоджено близько 20 будівель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 був біля узбережжя району Сеферіхісар в Егейському морі на глибині 11,8 км. Поштовхи були зафіксовані в Стамбулі і декількох регіонах Мармурового та Егейського морів.

Зазначимо, цього літа на заході України сталося кілька землетрусів. Вони були слабкими і не призвели до руйнувань. У ряді випадків інтенсивність коливань була нижче порога чутливості людей.

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