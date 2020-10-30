Через землетрус в Ізмірі загинули 4 особи, більше сотні постраждалих

Фото: землетрус в Ізмірі (twitter.com/Ali__Chaudhary)

В результаті землетрусу в Ізмірі (Туреччина) загинули не менше чотирьох осіб. Також відомо про близько 120 постраждалих.

Про це у Twitter повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреддин Коджа.

За його словами, на місці руйнувань в Ізмірі знаходяться бригади швидкої допомоги і медичні вертольоти.

Також повідомляється, що місцеве Агентство з надзвичайних ситуацій (AFAD) виступило із зверненням до громадян і закликало їх:

не входити до пошкоджених будівель;

звільнити дороги для машин екстрених служб;

перекрити газо- і водопостачання.

Крім того, за словами мера Ізміра Тунча Соєра, у місті пошкоджено близько 20 будівель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 був біля узбережжя району Сеферіхісар в Егейському морі на глибині 11,8 км. Поштовхи були зафіксовані в Стамбулі і декількох регіонах Мармурового та Егейського морів.

Зазначимо, цього літа на заході України сталося кілька землетрусів. Вони були слабкими і не призвели до руйнувань. У ряді випадків інтенсивність коливань була нижче порога чутливості людей.