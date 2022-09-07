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У Зеленського відповіли на погрози Путіна щодо "зернової угоди"

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Київ, Середа 07 вересня 2022 11:49
У Зеленського відповіли на погрози Путіна щодо "зернової угоди" Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Слова російського диктатора Володимира Путіна щодо обмеження вивозу зерна з України є безпідставними, але абсолютно прогнозованими. Російська влада своїм шантажем вчергове намагається зняти з себе санкції.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Енергетичний, ядерний, міграційний, зерновий, запорізького-атомний і будь-які інші формати прямого шантажу періодично з’являються в публічний риториці перших осіб РФ, коли щось йде явно не за планом і потрібно через страх зупинити Україну і міжнародну спільноту. Тому нинішні заяві про припинення "зернової угоди" абсолютно безпідставні і в той же час абсолютно прогнозовані. Бо жодного об‘єктивного підґрунтя для таких дій чи заяв взагалі немає", - зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що Україна, як і посередники Туреччина та ООН, суворо дотримуються зобов’язань, які взяли на себе в рамках "зернової ініціативи".

"Заяви про те, що Росія не може вивезти свої вантажі, виглядають до того ж досить дивно з урахуванням, що саме російський флот контролює акваторію Чорного моря. Тобто що саме може заважати росіянам вивозити збіжжя та виконоаувати свої зобов’язання крім самих росіян? Риторичне питання", - зауважив Подоляк.

На його думку, Росія сьогодні нервово намагається "нащупати" новий привід для чергової інформаційної кампанії з закликом зняття санкцій, натиснувши, перш за все, на ООН та країни-реципієнти, щоб вони зайняли хоча б трохи більш "проросійську позицію".

"Між тим, з кожним разом ці абсолютно прогнозовані спроби/заяви виглядають більш ніж сумнівно: Європа та Сполучені Штати вже неодноразово акцентували, що санкції не стосуються конкретних продовольчих позицій. Це по-перше. І по-друге, країни-реципієнти не мають жодних питань до України, яка максимально виконує свої домовленості, але мають питання до Росії, яка під будь-яким приводом саботує постачання", - підсумував Подоляк.

Що сказав Путін

Нагадаємо, сьогодні президент РФ Володимир Путін під час виступу на Східному економічному форумі пригрозив обмежити вивіз зерна з України нібито через те, що майже все зерно з України вирушило не до найбідніших країн, а до Євросоюзу та заявив, що планує обговорити це з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Разом з тим раніше постійний представник Росії в ООН Василь Небензя також пригрозив зривом "зернової угоди", заявивши, що РФ в рамках цієї угоди не змогла вивезти жодного судна із продовольством.

Це при тому, що на їхнє продовольство санкції не поширюються і їх порти ніхто не блокував.

"Зерновий коридор"

Нагадаємо, що 22 липня, в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий коридор", де Україна, Росія, Туреччина та ООН домовилися про розблокування експорту українського збіжжя через Чорне море. Всі деталі про цю домовленість читайте в матеріалі РБК-Україна.

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