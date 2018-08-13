У Румунії антиурядові акції протесту набирають обертів

Протести поширилися за межі Бухареста, люди вийшли на акції протесту в різних частинах країни

Антиурядові протести у Румунії почалися за межами Бухареста. Про це повідомляє агентство Mediafax.

Повідомляється, що протести поширилися за межі Бухареста, люди вийшли на акції протесту в різних частинах країни. Зокрема, особливістю недільних демонстрацій стало те, що невелика частина активістів залишалася на вулиці всю ніч - про це повідомляють з Бухареста Клуж-Напока. Також біля префектури Клуж-Напока було близько 80 осіб, які розбили на площі перед державною будівлею намети і зажадали зустрічі з префектом.

Крім того, тисячі демонстрантів вийшли на вулиці міст Клуж-Напока, Констанца, Ясси, Сібіу. Зазначимо, що про значні події під час мітингу не повідомлялося.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що головна вимога мітингувальників - відставка соціал-демократичного уряду прем'єр-міністра Віоріка Денчіле. Протестуючі викрикували гасла "Корупція вбиває!" і "Відставка!". Також мітингувальники розмахували прапорами Румунії, ЄС, США і НАТО.