В Угорщині внаслідок ДТП постраждали українці

Фото: ДТП з українцями в Угорщині (police.hu)

Шестеро українських громадян отримали тяжкі травми

Ввечері, 19 жовтня, в Угорщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобусу, в результаті чого постраждали щонайменше 10 громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу угорської поліції.

За даними угорських правоохоронців, подія сталася в округу Боршод-Абауй-Земплен. Мікроавтобус Mercedes з українськими громадянами, який їхав в Чехію, виїхав за межі проїжджої частини та врізався в дерево.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 10 українців, які були госпіталізовані екстренними службами до лікарні міста Мішкольц. Четверо постраждалих були прооперовані, вони у стабільному але важкому стані.

Як повідомляє mukachevo.net, внаслідок автопригоди шестеро українців отримало важкі травми та четверо - легкі. Попередньо, водій мікроавтобусу перевищив швидкість, що призвело до втрати керування, після чого виїхав на узбіччя та врізався в дерево.

Нагадаємо, у вересні в румунському місті Сучава сталося ДТП за участі українського туристичного автобусу. На момент інциденту в автобусі перебувало майже 70 громадян України, зокрема 20 дітей. В результаті події загинули 2 людини.

Також РБК-Україна писало, що у польському Підкарпатському воєводстві сталася ДТП з автобусом, в якому перебували українські туристи. В результаті надзвичайної події загинули 3 людини та ще понад 50 отримали поранення. Автобус віз туристів зі Львова до Австрії.