RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Румынский новичок Динамо дал первое интервью: Россия - агрессор и посягает на чужое

Фото: новичок киевского футбольного клуба "Динамо" Владислав Бленуце (скриншот видео)
Автор: Александр Мороз

Новичок киевского футбольного клуба "Динамо" Владислав Бленуце высказался о своем пребывании в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью футболиста.

"Утром прошелся ею (базой) и был приятно шокирован увиденным: классные поля уровня Лиги Чемпионов, я встретил нескольких одногруппников и пообщался с ними. Очень приятные ребята, так же и тренеры, с которыми я общался. Я счастлив быть здесь. И я хочу наслаждаться моментом", - говорит он.

По его словам, это самый лучший клуб в его карьере и "это большой шанс, доказать, что это мое время".

"Я хочу показать динамовским болельщикам, что я поддерживаю их мнение относительно войны. Россия является агрессором и посягает на чужое. Это очень печально. Потому что Украина, защищая свою землю и своих граждан, теряет много людей на этой несправедливой войне", - добавляет Бленуце.

Контракт и обстоятельства трансфера

23-летний румынский нападающий подписал контракт с киевским клубом на пять лет - до лета 2030 года. Он перешел из "Крайовы", чтобы заменить в составе Владислава Ваната, который перебрался в испанскую "Жирону".

Ситуация вокруг Бленуце вызвала широкий резонанс среди болельщиков и экспертов, ведь на его страницах в TikTok нашли пророссийский контент.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДинамоСуркис