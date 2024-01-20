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Румынские фермеры разблокировали еще один пункт пропуска из Украины

Суббота 20 января 2024 14:23
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Румынские фермеры разблокировали еще один пункт пропуска из Украины Фото: Румынские фермеры разблокировали еще один пункт пропуска из Украины (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Представители пограничной полиции Румынии сообщили о снятии блокировки движения для грузовиков в направлении "Халмеу-Дякова".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Госпогранслужбы.

"Движение грузовиков через пункт пропуска "Дьяково" разблокировано. Сегодня в 13:20 представители Пограничной полиции Румынии сообщили о снятии блокировки движения для грузовиков на направлении пункта пропуска "Халмеу", - пишет ГПСУ.

Отмечается, что пересечение границы в настоящее время осуществляется в обычном режиме

На выезд из Украины сейчас в очереди находится 634 грузовика, а на въезд - 30.

В том же числе сегодня разблокирован и пункт пропуска "Порубное-Сирет".

Блокада на румынской границе

13 января румынские фермеры начали блокаду украинской границы. Сначала был заблокирован пункт пропуска "Сирет", что напротив украинского "Порубное", впрочем позже под "акции" попали КПП "Викову-де-Сус - Красноильск" и "Халмеу-Дяково".

19 января, фермеры прекратили блокировку пункта пропуска "Виковую-де-Сус".

Детальнее о том, что происходило на границе с Польшей и Румынией - читайте в материале РБК-Украина.

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