RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Румынские фермеры продолжат протесты: переговоры с правительством провалились

Фото: румынские фермеры продолжают блокировать границу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Румынские фермеры и перевозчики продолжают протесты после безрезультатных переговоров с Министерством финансов, продолжавшихся около четырех часов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVR и Digi24.

Перевозчики и фермеры, ожидавшие результатов переговоров на улице, пожаловались журналистам, что им становится все труднее работать, и они даже вынуждены закрывать бизнес.

"Из-за соглашений, заключенных Румынией с Европейской комиссией, не были найдены решения по сокращению бюджетных расходов во всех сферах. Подытоживая, наш протест будет длиться бесконечно долго, пока эта власть не поймет свою неспособность управлять страной", - сказал представитель фермеров Денуц Андруш.

Заметим, что ранее протестующие жаловались на цены на горючее, выражали недовольство налогообложением, потребовали улучшить кредитование сельского хозяйства и прекратить завоз зерна из Украины.

Блокировка границы

Напомним, румынские фермеры сегодня, 14 января, уже второй раз заблокировали пункт пропуска "Сирет" на границе с Украиной.

Первый раз пропускной пункт был заблокирован вчера после обеда, однако уже к вечеру протестующие прекратили блокировку границы, и пункт пропуска "Сирет"возобновил свою работу в полном объеме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Румынияприкордонникипограничная служба