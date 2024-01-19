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Румынские фермеры прекратили блокировку пункта пропуска на границе с Украиной

Фото: Пункт пропуска Красноильск на румынской границе разблокирован (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Румынские фермеры прекратили блокировку движения грузовиков перед пунктом пропуска "Викову-де-Сус", что напротив украинского пункта "Красноильск".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины ( ГНСУ ).

"Пропуск всех транспортных средств осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Пограничники напомнили, что в пункте пропуска "Красноильск" пересечь государственную границу Украины с Румынией можно только пустым грузовым транспортным средствам.

Блокада румынской границы

Напомним, румынские фермеры начали блокаду украинской границы 13 января. Они дважды прекращали блокировку в ожидании результатов переговоров с правительством

Блокада пункта "Викова-де-Сус", что напротив украинского "Красноильск", возобновилась 15 января.

Власти Румынии 18 января подготовили пакет мер, направленный на помощь протестующим фермерам и перевозчикам, которые блокируют границу с Украиной.

Подробнее о блокаде читайте в материале РБК-Украина "Стратегическая пауза". Что происходит на границе с Польшей и когда Румыния снимет блокаду”.

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РумынияГраница с Украиной