Румынские фермеры прекратили блокировку пункта пропуска на границе с Украиной

"Пропуск всех транспортных средств осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Пограничники напомнили, что в пункте пропуска "Красноильск" пересечь государственную границу Украины с Румынией можно только пустым грузовым транспортным средствам.

Блокада румынской границы

Напомним, румынские фермеры начали блокаду украинской границы 13 января. Они дважды прекращали блокировку в ожидании результатов переговоров с правительством

Блокада пункта "Викова-де-Сус", что напротив украинского "Красноильск", возобновилась 15 января.

Власти Румынии 18 января подготовили пакет мер, направленный на помощь протестующим фермерам и перевозчикам, которые блокируют границу с Украиной.

Подробнее о блокаде читайте в материале РБК-Украина "Стратегическая пауза". Что происходит на границе с Польшей и когда Румыния снимет блокаду”.