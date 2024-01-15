ua en ru
Пн, 15 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Румынские фермеры возобновили блокаду пунктов пропуска на границе с Украиной

Украина, Понедельник 15 января 2024 14:32
UA EN RU
Румынские фермеры возобновили блокаду пунктов пропуска на границе с Украиной Фото: румынские фермеры блокируют границу (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Румынские фермеры с сегодняшнего дня возобновили блокировку движения грузовых автомобилей в направлении пункта пропуска "Сирет", который находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Также началась блокировка румынского пункта пропуска "Викову-де-Сус" напротив украинского "Красноильск".

"Движение грузовиков через пункты пропуска "Сирет" и "Викова-де-Сус" заблокировано", - говорится в сообщении.

В то же время, другие виды транспорта, а также пешеходы в обоих пунктах пропуска оформляются установленным порядком как на въезд, так и выезд из Украины, сообщили пограничники.

Блокада румынской границы

Напомним, румынские фермеры начали блокаду украинской границы 13 января. Они дважды прекращали блокаду в ожидании результатов переговоров.

Фермеры жаловались на цены на топливо, выражали недовольство налогообложением, требовали улучшить кредитование сельского хозяйства и прекратить завоз зерна из Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Румыния Граница с Украиной
NEWS
Таких у России всего 9, но не все рабочие. Эксперт объяснил важность уничтожения А-50
Таких у России всего 9, но не все рабочие. Эксперт объяснил важность уничтожения А-50
DAILY
Вадим Скибицкий: У россиян есть мотивация воевать за деньги, ежедневно в армию идет около 1000-1100 человек
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий: У россиян есть мотивация воевать за деньги, ежедневно в армию идет около 1000-1100 человек