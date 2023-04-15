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Румынская баржа начала тонуть после столкновения с другим судном в порту Рени

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Суббота 15 апреля 2023 18:39
Румынская баржа начала тонуть после столкновения с другим судном в порту Рени Иллюстративное фото: румынская баржа начала тонуть после столкновения с другим судном в порту Рени (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

В украинском порту Рени румынская баржа, которая перевозила удобрения, столкнулась с другим судном. В результате инцидента она начала тонуть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Как отмечает издание, баржа была загружена более чем тысячей тонн удобрений, в частности, сульфатом аммония. Когда она стояла на якоре, в нее врезалось другое судно, которое перевозило скот.

Румынская баржа начала тонуть после столкновения с другим судном в порту РениФото: румынская баржа начала тонуть в украинском порту (digi24.ro)

"После столкновения румынская баржа начала набирать воду и тонуть, после чего прозвучал призыв о помощи. Румынский буксир переправил поврежденную баржу на румынскую сторону Дуная", - пишет издание.

По информации журналистов, в настоящий момент баржа наполовину затонула, ее носовая часть находится на берегу.

Напомним, ранее стало известно, что объем экспорта украинской агропродукции через порты Дуная вырос в 2022 году в 40 раз.

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Румыния порт Дунай
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