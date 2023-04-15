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Румунська баржа почала тонути після зіткнення з іншим судном у порту Рені

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Субота 15 квітня 2023 18:39
Румунська баржа почала тонути після зіткнення з іншим судном у порту Рені Ілюстративне фото: румунська баржа почала тонути після зіткнення з іншим судном у порту Рені (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

В українському порту Рені румунська баржа, яка перевозила добрива, зіткнулася з іншим судном. Внаслідок інциденту вона почала тонути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Як зазначає видання, на баржу було завантажено понад тисячу тонн добрив, зокрема, сульфатом амонію. Коли вона стояла на якорі, в неї врізалося інше судно, яке перевозило худобу.

Румунська баржа почала тонути після зіткнення з іншим судном у порту РеніФото: румунська баржа почала тонути в українському порту (digi24.ro)

"Після зіткнення румунська баржа почала набирати воду і тонути, після чого пролунав заклик про допомогу. Румунський буксир переправив пошкоджену баржу на румунську сторону Дунаю", - пише видання.

За інформацією журналістів, зараз баржа наполовину затонула, її носова частина знаходиться на березі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що обсяг експорту української агропродукції через порти Дунаю зріс у 2022 році у 40 разів.

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Румунія порт Дунай
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