В Румынии построят завод по производству боеприпасов в сотрудничестве с США

Румыния совместно с США и Южной Кореей намерена построить завод по производству пороха и боеприпасов.

Об этом заявил министр экономики Румынии Флорин Спатару, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVR Info .

По его словам, последний пороховой завод в Румынии был закрыт в 2004 году, после чего страна импортировала боеприпасы и порох для нужд своих вооруженных сил.

"Теперь мы откроем производственные мощности для "натовских" и "ненатовских" типов боеприпасов. В дополнение к 800 миллионам леев (около 160 миллионов евро), выделенным министерством экономики, мы также заключили платное партнерство с американскими и южнокорейскими компаниями " , – заявил министр экономики Румынии.

Спатару также подчеркнул, что пандемия коронавируса и война в Украине привели к созданию и внедрению специального плана развития промышленности Румынии, который учитывает новые реалии, в том числе уменьшение зависимости от импорта в ряде отраслей.