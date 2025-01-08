В Румынии определились с датой повторных выборов президента

Лидеры партий правительственной коалиции Румынии согласовали дату проведения повторного первого тура президентских выборов. Он состоится 4 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.
Как сообщает издание, на заседании правительственной коалиции Румынии политические партии договорились, что первый тур президентских выборов состоится 4 мая, а второй - 18 мая.
Там объяснили, что даты связаны с необходимостью одновременного проведения довыборов в некоторых районах и с тем, чтобы голосование не накладывалось на национальные праздники весной.
Официально даты выборов президента Румынии утвердят на заседании правительства на следующей неделе.
Напомним, 24 ноября в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. Согласно официальным результатам, первое место занял Калин Георгеску, а второе - Елена Ласкони.
Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура выборов. Это произошло после того, как суд рассмотрел запросы, в которых приводились рассекреченные документы, согласно которым кампания Георгеску стала результатом организованной манипуляции за пределами Румынии.
Больше о том, почему аннулировали результаты выборов в Румынии и что будет дальше - в материале РБК-Украина.
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