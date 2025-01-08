В Румынии определились с датой повторных выборов президента

Выборы в Румынии

Напомним, 24 ноября в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. Согласно официальным результатам, первое место занял Калин Георгеску, а второе - Елена Ласкони.

Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура выборов. Это произошло после того, как суд рассмотрел запросы, в которых приводились рассекреченные документы, согласно которым кампания Георгеску стала результатом организованной манипуляции за пределами Румынии.

Больше о том, почему аннулировали результаты выборов в Румынии и что будет дальше - в материале РБК-Украина.

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