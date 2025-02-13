Россия ночью запустила 140 "Шахедов": как отработала ПВО
В ночь на 13 февраля Россия запустила против Украины 140 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed и дронов-имитаторов. Беспилотники атаковали с пяти направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Враг запускал беспилотники с направлений российских городов Орел, Курск, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск.
К отражению атаки привлекались:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения РЭБ;
- мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 85-ти дронов типа Shahed и беспилотников других типов в пределах Харьковской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской и ряда других областей.
Еще 52 беспилотника-имитатора были локационно потеряны без негативных последствий.
В результате атаки пострадали Одесская и Харьковская области.
Обстрелы Украины со стороны России
С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно наносит ракетные, авиационные и артиллерийские удары по территории Украины. Обстрелы направлены как на военные объекты, так и на гражданскую инфраструктуру, в частности жилые дома, больницы, школы и энергетические предприятия.
Для атак Россия использует широкий спектр вооружений: баллистические и крылатые ракеты, иранские дроны-камикадзе Shahed, артиллерию и авиацию.
Например, в ночь на 12 февраля, российские террористы выпустили по Украине семь баллистических ракет и 123 дрона. Тогда же силы ПВО сбили шесть ракет и 71 дрон.
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