Заявления Вэнса

Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности выразил негодование из-за того, что в Румынии аннулировали результаты первого тура президентских выборов, на котором большинство голосов набрал откровенно пророссийский кандидат Калин Джорджеску.

По мнению вице-президента США, выборы были перенесены "по неубедительным подозрениям спецслужб и под огромным давлением соседей по континенту".

При этом Вэнс добавил, что такой инцидент показал, что в Румынии демократию якобы можно уничтожить при помощи нескольких сот тысяч долларов и цифровой рекламы из другой страны.

Ответ Чолаку

Чолаку, реагируя на такие обвинения, отметил, что его страна все так же остается "защитником демократических ценностей", которые Европа разделяет с США.

"Все румынские органы власти стремятся организовать свободные и справедливые выборы, расширяя возможности граждан и гарантируя свободу голосования", - добавил он.