В Румынии ответили на резкую критику вице-президента США из-за отмены выборов

В Румынии отреагировали на критику со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса. Бухарест собирается провести свободные и честные президентские выборы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Румынии Марчела Чолаку в соцсети X.
Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности выразил негодование из-за того, что в Румынии аннулировали результаты первого тура президентских выборов, на котором большинство голосов набрал откровенно пророссийский кандидат Калин Джорджеску.
По мнению вице-президента США, выборы были перенесены "по неубедительным подозрениям спецслужб и под огромным давлением соседей по континенту".
При этом Вэнс добавил, что такой инцидент показал, что в Румынии демократию якобы можно уничтожить при помощи нескольких сот тысяч долларов и цифровой рекламы из другой страны.
Чолаку, реагируя на такие обвинения, отметил, что его страна все так же остается "защитником демократических ценностей", которые Европа разделяет с США.
"Все румынские органы власти стремятся организовать свободные и справедливые выборы, расширяя возможности граждан и гарантируя свободу голосования", - добавил он.
Напомним, сегодня, 14 февраля, состоялось выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности.
Его речь была сосредоточена на критике демократии в Европе. В частности, он отметил, что европейские страны боятся собственных избирателей.
Главные заявления Вэнса - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.