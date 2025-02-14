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В Румынии ответили на резкую критику вице-президента США из-за отмены выборов

Фото: Марчел Чолаку, премьер Румынии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Румынии отреагировали на критику со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса. Бухарест собирается провести свободные и честные президентские выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Румынии Марчела Чолаку в соцсети X.

Заявления Вэнса

Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности выразил негодование из-за того, что в Румынии аннулировали результаты первого тура президентских выборов, на котором большинство голосов набрал откровенно пророссийский кандидат Калин Джорджеску. 

По мнению вице-президента США, выборы были перенесены "по неубедительным подозрениям спецслужб и под огромным давлением соседей по континенту".

При этом Вэнс добавил, что такой инцидент показал, что в Румынии демократию якобы можно уничтожить при помощи нескольких сот тысяч долларов и цифровой рекламы из другой страны.

Ответ Чолаку

Чолаку, реагируя на такие обвинения, отметил, что его страна все так же остается "защитником демократических ценностей", которые Европа разделяет с США. 

"Все румынские органы власти стремятся организовать свободные и справедливые выборы, расширяя возможности граждан и гарантируя свободу голосования", - добавил он. 

Скандальное выступление Вэнса

Напомним, сегодня, 14 февраля, состоялось выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности.

Его речь была сосредоточена на критике демократии в Европе. В частности, он отметил, что европейские страны боятся собственных избирателей.

Главные заявления Вэнса - в материале РБК-Украина.

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