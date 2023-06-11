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В Румынии тысячи учителей вышли на протесты: требуют повышения заработной платы

Фото: учителя в Румынии протестуют из-за низких зарплат (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Тысячи учителей вышли на марш протеста в столице Румынии Бухаресте из-за низкого уровня заработной платы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Профсоюзы требуют повышения заработной платы учителей на 25% и инвестиций для развития инфраструктуры и учебных принадлежностей. Также среди требований есть повышение зарплат новых учителей по крайней мере до среднего уровня по стране.

Новые учителя в Румынии сейчас получают примерно 2400 лей (521,65 долларов) в месяц, что составляет чуть меньше половины средней заработной платы по стране.

Профсоюзы заявили, что забастовка бессрочна. Родители и студенты пока поддерживают митинги, хотя его продолжение грозит отложенными выпускными экзаменами.

Реакция правительства Румынии на митинги учителей

Правительство одобрило постановление о повышении зарплаты на 1000 лей (217,35 долларов) и предложило ежегодные премии, которые будет финансировать Европейский союз

"Решение правительства не отвечает нашим требованиям, поэтому мы будем продолжать бороться, пока нас не услышат", – сказала представитель протестующих Лючия Паскару.

Отмечается, что на образовательный сектор власти выделили чуть более 3% от ВВП, хотя раньше обещали увеличить до 6%.

Протесты в Румынии

Около 7000 человек блокировали движение транспорта и скандировали: "Справедливость, а не коррупция" в Бухаресте. Люди протестовали против проведения судебной реформы в стране.

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