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В Румунії тисячі вчителів вийшли на протести: вимагають підвищення заробітньої платні

Фото: вчителі в Румунії протестують через низькі зарплати (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Тисячі вчителів вийшли на марш протесту в столиці Румунії Бухаресті через низький рівень заробітної плати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Профспілки вимагають підвищення заробітної плати вчителів на 25% та інвестицій для розвитку інфраструктури та навчального приладдя. Також, серед вимог є підвищення зарплат нових вчителів принаймні до середнього рівня по країні.

Нові вчителі в Румунії наразі отримують приблизно 2400 лей (521,65 доларів) на місяць, що становить трохи менше від половини середньої заробітної плати по країні.

Профспілки заявили, що страйк є безстроковим. Батьки і студенти поки що підтримують мітинги, хоча його продовження загрожує відкладеними випускними іспитами.

Реакція уряду Румунії на мітинги вчителів

Уряд схвалив постанову про підвищення зарплати на 1000 лей (217,35 доларів) і запропонував щорічні премії, які фінансуватиме Європейський Союз.

"Рішення уряду не відповідає нашим вимогам, тому ми будемо продовжувати боротися, поки нас не почують", – сказала представниця протестувальників Лючія Паскару.

Зазначається, що на освітній сектор влада виділила трохи більше 3% від ВВП, хоча раніше обіцяла збільшити до 6%.

Протести в Румунії

Близько 7000 осіб блокували рух транспорту і скандували: "Справедливість, а не корупція" в Бухаресті. Люди протестували проти проведення судової реформи в країні.

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