У Румунії протестували через судову реформу

Фото: протести в Румунії (twitter.com/BabkenArm)

Під будівлею уряду протестували понад 7000 осіб

У Бухаресті (Румунія) протестували понад 7000 осіб через судову реформу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, активісти блокували рух транспорту і скандували: "Справедливість, а не корупція", "Судді, не здавайтеся", і "Ганьба". Ще кілька тисяч людей вийшли на протести в інших містах країни.

Зазначено, що судді відмовилися зустрітися з прем'єром Віоріка Денчиле для обговорення постанови.

"Незалежність судів не підлягає обговоренню. Діалог треба було починати до прийняття цієї постанови. Тепер єдиний вихід - повністю скасувати його", - йдеться в заяві суддів.

Крім того, прокурори заявили, що з понеділка, 25 лютого, вони в знак протесту будуть розглядати тільки надзвичайні справи. Багато суддів вчинять так само.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Румунії Клаус Йоханніс засуджує силовий розгін протесту в Бухаресті, в результаті чого постраждали близько 440 осіб.

Так, після розгону багатотисячної акції за медичною допомогою звернулися сотні людей, з них 45 доставили в лікарню. Всього на протести в Бухаресті вийшли близько 200 тисяч чоловік.