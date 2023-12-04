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В Румынии зафиксировано землетрясение, которое почувствовали и в Украине

Украина, Понедельник 04 декабря 2023 11:01
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В Румынии зафиксировано землетрясение, которое почувствовали и в Украине Фото: Землетрясение зафиксировано в Румынии в ночь на 4 декабря (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Румынии около полуночи 4 декабря зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6 по шкале Рихтера. В Украине его почувствовали жители приграничного Измаила.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Главный центр специального контроля Украины.

Источник землетрясения находится на территории Румынии, в районе гор Вранча, в 134 км от границы с Украиной, на глубине 142 км.

В Румынии зафиксировано землетрясение, которое почувствовали и в Украине

"Землетрясение не несет угрозы для населения Украины. Колебания могут ощущаться только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении.

В Румынии зафиксировано землетрясение, которое почувствовали и в Украине

В то же время СМИ сообщают, что землетрясение почувствовали в городе Измаил на границе с Румынией.

Последнее землетрясение в районе гор Вранча было зарегистрировано 26 ноября 2023 года с магнитудой 4,2 (по шкале Рихтера).

Сильные землетрясения, ощущаемые в Украине , генерирует зона Вранча. Эта зона принадлежит к тому же сейсмоактивному поясу, который образовался вследствие того, что евразийская материковая плита - это, начиная от Азорских островов через Средиземное море, протягивается через зону Вранча, достигает Турции, Кавказа и проходит дальше, где разделяется на два пояса, один из которых следует на юг, а другой - в сторону Камчатки.

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