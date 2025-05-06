В Румынии назначен временный премьер-министр после отставки Чолаку

Временный президент Румынии Иллие Боложан назначил министра внутренних дел Каталина Предою временным премьер-министром.

Это решение было принято после того, как Марсель Чолаку подал в отставку с должности премьер-министра в понедельник.

Согласно указу, подписанному Ильи Боложаном во вторник, Каталин Предой будет занимать должность временного премьер-министра до формирования нового правительства.

Отмечается, что новоназначенный премьер также является временным президентом Партии национальной либеральной партии (ПНЛ).

Ожидается, что он обеспечит руководство исполнительной властью как минимум в течение следующих двух недель.

Отставка Марселя Чолаку была принята после консультаций с временным президентом страны.