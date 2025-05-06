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В Румунії призначено тимчасового прем'єр-міністра після відставки Чолаку

Вівторок 06 травня 2025 10:44
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В Румунії призначено тимчасового прем'єр-міністра після відставки Чолаку Фото: тимчасовий прем'єр Румунії Каталін Предою (wikimedia.org)
Автор: Владислава Ткаченко

В Румунії призначено тимчасового прем'єр-міністра після відставки Марселя Чолаку. Ним став міністр внутрішніх справ Каталін Предою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Тимчасовий президент Румунії Ілліє Боложан призначив міністра внутрішніх справ Каталіна Предою тимчасовим прем'єр-міністром.

Це рішення було ухвалено після того, як Марсель Чолаку подав у відставку з посади прем'єр-міністра у понеділок.

Згідно з указом, підписаним Ілліє Боложаном у вівторок, Каталін Предою займатиме посаду тимчасового прем'єр-міністра до формування нового уряду.

Зазначається, що новопризначений прем'єр також є тимчасовим президентом Партії національної ліберальної партії (ПНЛ).

Очікується, що він забезпечить керівництво виконавчою владою щонайменше протягом наступних двох тижнів.

Відставка Марселя Чолаку була прийнята після консультацій з тимчасовим президентом країни.

Вибори президента Румунії 2025

Вибори президента Румунії 2025 року відзначилися значними змінами після скасування результатів голосування в листопаді 2024-го року Конституційним судом.

Спочатку підтверджений підсумок першого туру було скасовано після розсекречення документів, що вказували на зовнішній вплив на кампанію одного з кандидатів, Джорджеску.

У новому голосуванні, що відбулося в травні 2025 року, перше місце здобув ультраправий кандидат Джордже Сіміон, а друге - колишній мер Бухареста Нікушор-Даніель Дан, що дозволило йому пройти до другого туру.

Детальніше про президентські вибори в Румунії та що відомо про кандидатів - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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