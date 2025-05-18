В Румынии посчитали 50% голосов на выборах президента: кто лидирует

Центризбирком Румынии уже получил данные почти 60% протоколов на выборах президента. По предварительным результатам, лидирует мэр Бухареста Никушор Дан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ЦИК Румынии .

По данным экзитполов CURS и Avangarde , лидер гонки - Дан. Он может получить 54% голосов, тогда как Симиона могут поддержать 41% избирателей.

Общая явка избирателей в 21:00, когда закрылись избирательные участки, составила 64,72%. Это более чем на 11% больше, чем в первом туре голосования. Всего проголосовать во втором туре пришло 9,99 млн избирателей в Румынии и 1,64 млн за рубежом.

Выборы президента Румынии

Напомним, в ноябре 2024 года в Румынии состоялись выборы президента. Но из-за скандала с нечистой кампанией ультраправого политика Келина Джорджеску результаты голосования были отменены. Вместо этого власти Румынии объявили повторные выборы на май 2025 года.

Первый тур выборов состоялся 4 мая. По его результатам, во второй тур борьбы за президентское кресло вышли мэр Бухареста Никушор Дан и пророссийский лидер ультраправой партии AUR Джордже Симион.

Симион был лидером первого тура с поддержкой более 40%, тогда как Дана поддержали почти 20,99% избирателей. Такой уровень поддержки ультраправому обеспечила диаспора. За рубежом Симион получил более 60% голосов.

Подробнее о выборах в Румынии читайте в материале РБК-Украина "Решающий раунд. Выберет ли Румыния президентом пророссийского радикала".

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