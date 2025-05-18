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У Румунії порахували 50% голосів на виборах президента: хто лідирує

Бухарест, Неділя 18 травня 2025 21:53
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У Румунії порахували 50% голосів на виборах президента: хто лідирує Фото: Нікушор Дан (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Центрвиборчком Румунії вже отримав дані майже 60% протоколів на виборах президента. За попередніми результатами, лідирує мер Бухареста Нікушор Дан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ЦВК Румунії.

Так, після підрахунку половини протоколів Дан здобуває 51,22% голосів.

Його конкурент - ультраправий політик Джордже Сіміон - отримав 48,78% голосів.

Загальна явка виборців о 21:00, коли закрилися виборчі дільниці, склала 64,72%. Це на понад 11% більше, ніж у першому турі голосування. Загалом проголосувати у другому турі прийшло 9,99 млн виборців в Румунії та 1,64 млн за кордоном.

За даними екзитполів CURS та Avangarde, лідер перегонів - Дан. Він може здобути 54% голосів, тоді як Сіміона можуть підтримати 41% виборців.

Вибори президента Румунії

Нагадаємо, у листопаді 2024 року в Румунії відбулися вибори президента. Але через скандал з нечистою кампанією ультраправого політика Келіна Джорджеску результати голосування були скасовані. Натомість влада Румунії оголосила повторні вибори на травень 2025 року.

Перший тур виборів відбувся 4 травня. За його результатами, до другого туру боротьби за президентське крісло вийшли мер Бухареста Нікушор Дан та проросійський лідер ультраправої партії AUR Джордже Сіміон.

Сіміон був лідером першого туру з підтримкою у понад 40%, тоді як Дана підтримали майже 20,99% виборців. Такий рівень підтримки ультраправому забезпечила діаспора. За кордоном Сіміон здобув понад 60% голосів.

Детальніше про вибори у Румунії читайте у матеріалі РБК-Україна "Вирішальний раунд. Чи обере Румунія президентом проросійського радикала".

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