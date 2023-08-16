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В Румынии показали видео российской атаки на порт Рени в Одесской области

Фото: в Румынии показали видео российской атаки на порт Рени в Одесской области (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Елизавета Драбкина

В ночь на 16 августа российские оккупанты обстреляли порт Рени в Одесской области, который находится в нескольких километрах от румынского порта Галац.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на румынские СМИ.

Жители Румынии, которые находились неподалеку от Галаца, даже могли увидеть атаку россиян на Украину и услышать взрывы.

Так, они опубликовали кадры, на которых видно, как страна-агрессор атакует порт Рени около 4:00.

Румынское издание Observator также показало кадры, на которых виден пожар в порту Рени.

Ночной обстрел Украины

В ночь на 16 августа российские военные обстреляли юг Украины дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 13 "Шехедов" в пределах Одесской и Николаевской областей.

При этом главной целью захватчиков снова являлись порты. Так, они атаковали порт Рени в Одесской области. В двух металлических складах ангарного типа возникло возгорание двух тракторов. Также пострадало здание старого элеватора, часть силосов и складов для хранения зерновых. К тому же, был разрушен новый склад под зерно, который уже почти достроили.

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ОдессаРениРумыния