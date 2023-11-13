В Румынии начинается обучение украинских пилотов на F-16

В Румынии стартует обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Сегодня там открывается Европейский учебный центр на военно-воздушной базе Фетешти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Как сообщает издание, министр обороны Румынии Анджел Тилвар вместе с нидерландской коллегой Кайсой Оллонгрен в понедельник, 13 ноября, открывают Европейский учебный центр истребителей F-16 на военно-воздушной базе Фетешти, где пройдет обучение украинских пилотов.
Отмечается, что обучение в центре, расположенном в 150 километрах к востоку от Бухареста, будет длиться около шести месяцев.
Также сообщается, что компания Lockheed, производящая F-16, предоставила инструкторов и технический персонал для проведения обучения.
Напомним, ряд союзников Украины согласились предоставить нашей стране истребители F-16. Например, Соединенные Штаты Америки уже приступили к обучению пилотов на американских истребителях. В частности, 7 ноября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что нидерландские F-16 прибыли в Румынию для обучения украинцев.
Недавно спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что пилоты начали проходить практические учения на F-16 уже в воздухе.
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