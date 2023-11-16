В Румынии во время учений с Patriot произошел технический сбой

Во время учений военные запустили 3 ракеты, которые должны были перехватить беспилотники. Впрочем, третий запуск состоялся почти через час в результате технических проблем.

Запуск ракет Patriot состоялся на полигоне Капу Мидия в присутствии премьер-министра Марчела Чолаку, председателя Сената и прессы. Учения планировались в течение года.

Во время учений была потеряна связь между пусковой установкой и командным пунктом. Система Patriot автоматически переключила пуск на другую пусковую установку.

Пока неизвестно, связана ли потеря связи с неисправностью ЗРК, или же это было следствием ошибки личного состава. По словам начальника штаба ВВС Виорела Пане, техническая проблема вызвала небольшую задержку в запуске во время учений.

Противовоздушная оборона для Украины

Противовоздушная оборона остается приоритетом касаемо помощи от наших партнеров и союзников. В частности, это неоднократно становилось одной из главных тем для переговоров во время заседания "Рамштайн".

Как рассказывал президент Владимир Зеленский, вероятно, Российская Федерация может усилить энергетический террор против нашей страны этой зимой. Между тем наша страна просит у некоторых союзников системы ПВО только на зиму на фоне возможных атак.