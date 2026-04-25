В Румынии во время атаки РФ на Украину упали обломки дронов, есть повреждения

Как сообщили в ведомстве, ночью радары Минобороны Румынии зафиксировали дроны, приближавшиеся к воздушному пространству страны.

Два самолета Eurofighter Typhoon британских Военно-воздушных сил были подняты в воздух в два часа ночи с авиабазы в Фетеште.

Население в уезде Тулча получило предупреждение о воздушной угрозе через систему RO-ALERT в 02:14.

Самолеты Eurofighter Typhoon зафиксировали радарный контакт с целью на расстоянии 1,5 км от Рени, над территорией Украины, и пилоты получили разрешение на поражение дронов.

Жители города Галац сообщили через службу экстренной помощи в 02:31 о падении объекта. Жертв нет, однако есть ущерб, нанесенный имуществу.

По предварительным оценкам, пострадала пристройка в одном из хозяйств, а также электрический столб, без значительных повреждений.

Фрагменты дронов были найдены в нескольких местах этой зоны, которая была изолирована полицией Румынии и военными Минобороны.

Министерство обороны Румынии решительно осудило безответственные действия России и подчеркнуло, что эти действия являются новым вызовом для региональной безопасности и стабильности в районе Черного моря.

"Подобные инциденты свидетельствуют о неуважении Российской Федерации к международному праву и ставят под угрозу не только безопасность граждан Румынии, но и коллективную безопасность НАТО", - отметили в ведомстве.