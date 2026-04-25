В Румынии во время атаки РФ на Украину упали обломки дронов, есть повреждения

10:10 25.04.2026 Сб
3 мин
Британские истребители сбили российские беспилотники
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Румынии во время атаки РФ на Украину упали обломки дронов (Getty Images)

В Румынии обнаружили обломки дронов после ночной атаки России на Украину. Повреждены электрический столб и пристройка к жилому дому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.

Как сообщили в ведомстве, ночью радары Минобороны Румынии зафиксировали дроны, приближавшиеся к воздушному пространству страны.

Два самолета Eurofighter Typhoon британских Военно-воздушных сил были подняты в воздух в два часа ночи с авиабазы в Фетеште.

Население в уезде Тулча получило предупреждение о воздушной угрозе через систему RO-ALERT в 02:14.

Самолеты Eurofighter Typhoon зафиксировали радарный контакт с целью на расстоянии 1,5 км от Рени, над территорией Украины, и пилоты получили разрешение на поражение дронов.

Жители города Галац сообщили через службу экстренной помощи в 02:31 о падении объекта. Жертв нет, однако есть ущерб, нанесенный имуществу.

По предварительным оценкам, пострадала пристройка в одном из хозяйств, а также электрический столб, без значительных повреждений.

Фрагменты дронов были найдены в нескольких местах этой зоны, которая была изолирована полицией Румынии и военными Минобороны.

Министерство обороны Румынии решительно осудило безответственные действия России и подчеркнуло, что эти действия являются новым вызовом для региональной безопасности и стабильности в районе Черного моря.

"Подобные инциденты свидетельствуют о неуважении Российской Федерации к международному праву и ставят под угрозу не только безопасность граждан Румынии, но и коллективную безопасность НАТО", - отметили в ведомстве.

Обстрел Украины 25 апреля

Напомним, в ночь на 25 апреля российские войска нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов и ракет.

Основное направление удара - Днепр. Также атакованы Харьковская, Черниговская, Сумская, Одесская и Киевская области.

В частности, в Днепре в результате вражеской атаки пострадали более 20 человек, среди них 9-летний мальчик.

Кроме того, погибли три человека. Под завалами еще могут находиться люди.

В результате ударов частично разрушен четырехэтажный жилой дом. Также поврежден объект промышленной инфраструктуры, частные дома, автомобили и магазин.

Также враг нанес несколько ударов по Киевскому и Шевченковскому районам Харькова. Одно из попаданий произошло вблизи жилого дома.

Пострадала транспортная инфраструктура - уничтожена остановка общественного транспорта и поврежден газопровод.

Также зафиксировано попадание в Салтовском и Немышлянском районах, где повреждены частные дома, на месте пожар.

Кроме того, из-за удара вражеского беспилотника в Немышлянском районе пострадал полуторагодовалый мальчик. У ребенка диагностировали острую реакцию на стресс, медики оказали ему всю необходимую помощь.

Подробнее о последствиях ночного удара по Украине - в материале РБК-Украина.

