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В Румынии проверяют места, где мог упасть российский дрон

Фото: в Румынии проверяют места, где мог упасть российский дрон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Румынии проверяют места, где мог упасть российский беспилотник. Он нарушил воздушное пространство Румынии в ночь на 8 сентября во время российской атаки на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.

Жители в уездах Тулча и Констанца получили уведомления с предупреждением RO-Alert в 2:20 и 2:38.

Два самолета F-16 Румынии вылетели из 86 авиабазы Борча для мониторинга воздушной обстановки. Система радиолокационного наблюдения обнаружила и отследила траекторию беспилотника, вошедшего в воздушное пространство Румынии и покинувшего территорию в сторону Украины.

"Из имеющихся на данный момент данных, есть вероятность существования зоны поражения на территории страны, в безлюдной местности, в окрестностях города Периправа. Силы Министерства национальной обороны, начиная с утра, с воздушными средствами и наземными группами проводят разведку в этом районе", - отмечают в Минобороны.Румыния заявила, что осуждает атаки России против украинской гражданской

 

инфраструктуры.

Что этому предшествовало

В ночь на 8 сентября Россия выпустила по Украине четыре ракеты Х-59 из авиации. Украинские воины уничтожили одну российскую ракету, еще три не достигли цели.

Также оккупанты выпустили по Украине 23 ударных беспилотника. 15 из них уничтожили силы противовоздушной обороны. Два "Шахеда", вероятно, упали.

Воздушные силы ночью сообщали, что российский дрон залетел в Румынию из Одесской области. Жители приграничных с Украиной румынских поветов получили уведомления об угрозе падения объектов.

Следует добавить, что Румыния является членом НАТО. Это не в первый раз российские дроны нарушают ее воздушное пространство.

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