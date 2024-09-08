В Румынии проверяют места, где мог упасть российский дрон

инфраструктуры.

Что этому предшествовало

В ночь на 8 сентября Россия выпустила по Украине четыре ракеты Х-59 из авиации. Украинские воины уничтожили одну российскую ракету, еще три не достигли цели.

Также оккупанты выпустили по Украине 23 ударных беспилотника. 15 из них уничтожили силы противовоздушной обороны. Два "Шахеда", вероятно, упали.

Воздушные силы ночью сообщали, что российский дрон залетел в Румынию из Одесской области. Жители приграничных с Украиной румынских поветов получили уведомления об угрозе падения объектов.

Следует добавить, что Румыния является членом НАТО. Это не в первый раз российские дроны нарушают ее воздушное пространство.

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