В Румынии озвучили сценарий ухода Путина

Система должна сама заменить президента России Владимира Путина. При этом отставка российского диктатора может произойти "в одночасье".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Румынии Василе Дынку, передает G4 Media .

"Единственная возможность завершить карьеру, скажем, политику, и то, что сегодня происходит в России, - это чтобы система, которую представляет Путин, отыскала ему замену. Я не думаю, что на данный момент у нас есть такой, которому диктатор позволил бы родиться, вырасти", - сказал он.

По словам главы Минобороны Румынии, в такой авторитарной системе замена диктатора может произойти "в одночасье".

"Вы видели аресты очень быстро, вы видели преступления, которые система производила с течением времени, они могут заменить диктатора марионеткой и двигаться дальше", - заявил Дынку.