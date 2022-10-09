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В Румынии озвучили сценарий ухода Путина

Фото: президент России Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Система должна сама заменить президента России Владимира Путина. При этом отставка российского диктатора может произойти "в одночасье".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Румынии Василе Дынку, передает G4 Media.

"Единственная возможность завершить карьеру, скажем, политику, и то, что сегодня происходит в России, - это чтобы система, которую представляет Путин, отыскала ему замену. Я не думаю, что на данный момент у нас есть такой, которому диктатор позволил бы родиться, вырасти", - сказал он.

По словам главы Минобороны Румынии, в такой авторитарной системе замена диктатора может произойти "в одночасье".

"Вы видели аресты очень быстро, вы видели преступления, которые система производила с течением времени, они могут заменить диктатора марионеткой и двигаться дальше", - заявил Дынку.

Как сообщалось, муниципальные депутаты 18 округов Москвы и Санкт-Петербурга подписали петицию с требованием отставки президента РФ Владимира Путина.

При этом в США заявили, что пристально следят за ситуацией вокруг отставки президента России Владимира Путина. Там не исключают, что в РФ начнут расправляться с муниципальными депутатами, подписавшими петиция за уход российского лидера.

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Владимир Путин