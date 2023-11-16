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В Румынии обиделись на украинские учебники по молдавскому языку. В МОН разъяснили ситуацию

Украина, Четверг 16 ноября 2023 22:20
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В Румынии обиделись на украинские учебники по молдавскому языку. В МОН разъяснили ситуацию Фото: печать учебников "молдавского языка" в Украине остановлена (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине приостановлена печать учебников по так называемому "молдавскому языку" после того, как Румыния выразила публичное возмущение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства образования и науки Украины и румынское издание Libertatea.

Накануне румынские СМИ обратили внимание на то, что украинское государственное издательство "Мир" готовит учебники "Молдавский язык" и "Молдавский и мировая литература" - оба для учеников 5-х классов в Одесской области.

В Министерстве образования и науки Украины в свою очередь сообщили, что сейчас идет работа по приведению действующего законодательства в соответствие с этим решением по использованию в Украине понятия "румынский язык" вместо понятия "молдавский язык".

"Отдельно отмечаем, что все дальнейшие акты Правительства будут приниматься с учетом договоренностей. А все государственные служащие, которые будут допускать нарушения решения Правительства, будут нести дисциплинарную ответственность", - отметили в МОН.

По данным министерства, факты, указанные в СМИ относительно напечатанных учебников, касаются экземпляров, утвержденных к печати в мае этого года. А основной тираж этих учебников был напечатан еще летом, до принятия решения о неиспользовании понятия "молдавский язык".

"Сегодня Министерство образования и науки Украины остановило любую дополнительную печать этих учебников. А также разрабатывает механизм замены ранее напечатанных экземпляров учебниками на румынском языке", - отметили в министерстве.

Отказ от "молдавского языка"

Напомним, в прошлом месяце власти Украины решили отказаться от использования искусственного термина "молдавский язык" во время совместного заседания с румынским правительством.

Следует заметить, что "молдавский язык" появился во времена Советского Союза. Это фактически был кириллический вариант румынского языка.

В Конституции Молдовы, которой руководствовалась Украина, молдавский язык является государственным. Но в этом году в стране вступил в силу закон, сменивший "молдавский" на румынский язык в Конституции и других государственных законах.

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