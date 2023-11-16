У Румунії образилися на українські підручники з молдовської мови. В МОН роз'яснили ситуацію
В Україні призупинено друк підручників із так званої "молдовської мови" після того, як Румунія висловила публічне обурення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства освіти та науки України та румунське видання Libertatea.
Напередодні румунські ЗМІ звернули увагу на те, що українське державне видавництво "Світ" готує підручники "Молдовська мова" та "Молдовська та світова література" - обидва для учнів 5-х класів в Одеській області.
В Міністерстві освіти та науки України своєю чергою повідомили, що наразі триває робота щодо приведення діючого законодавства у відповідність до цього рішення щодо використання в Україні поняття "румунська мова" замість поняття "молдовська мова".
"Окремо зауважуємо, що всі подальші акти Уряду будуть прийматися з урахуванням домовленостей. А всі державні службовці, які допускатимуть порушення рішення Уряду, будуть нести дисциплінарну відповідальність", - наголосили в МОН.
За даними міністерства, факти, зазначені у ЗМІ щодо надрукованих підручників, стосуються примірників, затверджених до друку в травні цього року. А основний тираж цих підручників був надрукований ще влітку, до прийняття рішення щодо невикористання поняття "молдовська мова".
"Сьогодні Міністерство освіти і науки України зупинило будь-який додатковий друк цих підручників. А також розробляє механізм заміни раніше надрукованих примірників підручниками румунською мовою", - наголосили в міністерстві.
Відмова від "молдавської мови"
Нагадаємо, минулого місяця влада України вирішила відмовитися від використання штучного терміна "молдавська мова" під час спільного засідання з румунським урядом.
Варто зауважити, що "молдавська мова" з'явилася за часів Радянського Союзу. Це фактично був кириличний варіант румунської мови.
У Конституції Молдови, якою керувалася Україна, молдавська мова є державною. Але цього року в країні набув чинності закон, який змінив "молдавську" на румунську мову в Конституції та інших державних законах.
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