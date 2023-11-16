У Румунії образилися на українські підручники з молдовської мови. В МОН роз'яснили ситуацію

В Україні призупинено друк підручників із так званої "молдовської мови" після того, як Румунія висловила публічне обурення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства освіти та науки України та румунське видання Libertatea .

Напередодні румунські ЗМІ звернули увагу на те, що українське державне видавництво "Світ" готує підручники "Молдовська мова" та "Молдовська та світова література" - обидва для учнів 5-х класів в Одеській області.

В Міністерстві освіти та науки України своєю чергою повідомили, що наразі триває робота щодо приведення діючого законодавства у відповідність до цього рішення щодо використання в Україні поняття "румунська мова" замість поняття "молдовська мова".

"Окремо зауважуємо, що всі подальші акти Уряду будуть прийматися з урахуванням домовленостей. А всі державні службовці, які допускатимуть порушення рішення Уряду, будуть нести дисциплінарну відповідальність", - наголосили в МОН.

За даними міністерства, факти, зазначені у ЗМІ щодо надрукованих підручників, стосуються примірників, затверджених до друку в травні цього року. А основний тираж цих підручників був надрукований ще влітку, до прийняття рішення щодо невикористання поняття "молдовська мова".

"Сьогодні Міністерство освіти і науки України зупинило будь-який додатковий друк цих підручників. А також розробляє механізм заміни раніше надрукованих примірників підручниками румунською мовою", - наголосили в міністерстві.

Відмова від "молдавської мови"

Нагадаємо, минулого місяця влада України вирішила відмовитися від використання штучного терміна "молдавська мова" під час спільного засідання з румунським урядом.

Варто зауважити, що "молдавська мова" з'явилася за часів Радянського Союзу. Це фактично був кириличний варіант румунської мови.

У Конституції Молдови, якою керувалася Україна, молдавська мова є державною. Але цього року в країні набув чинності закон, який змінив "молдавську" на румунську мову в Конституції та інших державних законах.

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