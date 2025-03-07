В Румынии хотят не допустить к выборам пророссийского Джорджеску, - FT

Задержание Джорджеску

Напомним, в конце февраля румынские правоохранители провели ряд обысков в рамках расследования подстрекательств против конституционного строя. В частности, был задержан кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску.

Он набрал самое большое количество голосов в первом туре президентских выборов, который прошел в ноябре 2024 года. Но результаты обнулили. Также Джорджеску известен своим положительным отношением к России и скандальными заявлениями об Украине.

Позже стало известно, что Джорджеску подозревают в ряде правонарушений, среди которых подстрекательство к действиям против конституционного строя. На этом фоне политику запретили выезжать из Румынии.

Детально о том, что известно о Келине Джорджеску, - в материале РБК-Украина.

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