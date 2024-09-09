В Румынии возле границы с Украиной нашли обломки российского дрона

На территории румынского уезда Тулча, возле границы с Украиной, в понедельник, 9 сентября, обнаружили обломки российского беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.
Как сообщили в ведомстве, специалисты румынского Минобороны, разведывательной службы и МВД "собрали фрагменты российского беспилотника" в окрестностях села Периправа в уезде Тулча. Их теперь передадут на экспертизу "согласно правовым процедурам".
"В ближайшее время поиски также состоятся в окрестностях села Караорман, где, по сообщениям, есть еще один возможный район падения", - добавили в Минобороны Румынии.
Там также отметили, что обломки обнаружили за пределами населенных пунктов, никакие элементы инфраструктуры не пострадали.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Румыния неоднократно сообщала, что обнаруживала на своей территории обломки российских дронов.
К примеру, после атаки РФ по Украине 31 июля в Румынии были обнаружены новые фрагменты дрона в районе Чаталкиой уезда Тулча.
Также 20 августа фрагменты русских дронов снова были найдены на территории Румынии.
Кроме того, по данным Воздушных сил, в ночь на 8 сентября российский дрон залетел в Румынию из Одесской области. Тогда же жители приграничных с Украиной румынских уездов получили уведомления об угрозе падения объектов.
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