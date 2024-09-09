В Румынии возле границы с Украиной нашли обломки российского дрона

Как сообщили в ведомстве, специалисты румынского Минобороны, разведывательной службы и МВД "собрали фрагменты российского беспилотника" в окрестностях села Периправа в уезде Тулча. Их теперь передадут на экспертизу "согласно правовым процедурам".

"В ближайшее время поиски также состоятся в окрестностях села Караорман, где, по сообщениям, есть еще один возможный район падения", - добавили в Минобороны Румынии.

Там также отметили, что обломки обнаружили за пределами населенных пунктов, никакие элементы инфраструктуры не пострадали.