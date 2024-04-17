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В Румынии над авиабазой заметили неопознанные дроны, их сбили с помощью РЭБ

Среда 17 апреля 2024 05:24
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В Румынии над авиабазой заметили неопознанные дроны, их сбили с помощью РЭБ Фото: дроны в Румынии заметили возле авиабазы (facebook.com/USNATO)
Автор: Константин Широкун

Несколько неопознанных дронов были замечены ночью с 15 на 16 апреля военнослужащими 57-й авиабазы ​​имени Михаила Когэлничану в Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Генерал Константин Спыну заявил, что дроны были "заблокированы" электронными средствами, поскольку они рисковали помешать полетам военной базы.

Сотрудники службы безопасности 57-й авиабазы ​​имени Михаила Когэлничану оперативно сообщили о присутствии в воздухе в районе международного аэропорта "Михаил Когэлничану" дронов.

Беспилотники, за которыми наблюдали с помощью электронных, оптических и визуальных средств, были небольшими по размеру, скорее всего, коммерческого типа и летели на низких скоростях и на малых высотах.

"Согласно регламенту, были приняты все меры для обеспечения безопасности в воздушном пространстве, о сложившейся ситуации оперативно проинформированы органы гражданского воздушного движения. Также неоднократно применялись средства РЭБ, радиолокационный и визуальный контакт с двумя последними системами был потерян около 00.30", - заявили в пресс-службе ВВС Румынии.

Командование 57-й авиабазы ​​Михаил Когэлничану уведомило Военную прокуратуру о применении мер, предусмотренных законом в подобных ситуациях. Также на уровне воинской части была назначена комиссия по расследованию происшествия во главе с начальником штаба 57-й авиабазы.

Ранее стало известно, что начались работы по расширению военного комплекса 57-й авиабазы ВВС Румынии "Михаил Когэлничану". Крупнейшая в Европе военная база НАТО может появиться уже к 2040 году.

Также сообщалось, что в апреле в Румынии начались крупнейшие многонациональные учения, организованные румынскими военно-морскими силами под названием Sea Shield ("Морской щит"). В них принимают участие более 2 200 военнослужащих и 135 кораблей, самолетов и транспортных средств из 12 стран-союзников и партнеров.

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