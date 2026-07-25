Румыния сбила еще один дрон, залетевший на ее территорию

Румыния начала сбивать дроны

Напомним, 24 июля около 11:00 румынский F-16 сбил беспилотник, ворвавшийся в воздушное пространство страны. Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан. По его словам, район был необитаем, поэтому пилот смог открыть огонь без риска для мирного населения.

Позже стало известно, что НАТО подняло в воздух четыре истребителя - два румынских F-16 и два итальянских Eurofighter - после того, как над территорией Румынии появился неизвестный беспилотник.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не исключил, что РФ намеренно направляет такие дроны в страны НАТО.